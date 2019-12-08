قال النائب عبدالفتاح محمد، إنه تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب، وذلك بعد رصده للمعاناة التي يواجهها المواطنين، وذلك تطبيقا لما طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسي بالضرب بيدٍ من حديد على كل فاسد في مؤسسات الدولة، مطالبا بنقل الشهر العقاري من وزارة العدل لوزارة التخطيط.

وأضاف النائب خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المواطنون يواجهون صعوبات كثيرة في إنهاء أوراقهم بالشهر العقاري، موضحا أن رئيس المجلس، وعدد كبير من النواب تضامنوا معه في ذلك الطلب: "الدكتور علي عبدالعال أعطى للحكومة 15 يوما مهلة حتى يجرى عمل مشروع قانون خاص بإنشاء هيئة مستقلة بالشهر العقاري".

وأكد أن الشهر العقاري يعاني من ضياع لحق الدولة في تحصيل رسوم الدولة من العقارات والأراضي والسيارات: "التوكيل اللي بيكون رسومه بسيطة المواطن بيدفع فيها 700 جنيه علشان يخلص للسماسرة اللي واقفين في الشارع.. طب ما الدولة أولى"، مشيرا إلى أن مكاتب الشهر العقاري على مستوى المحافظات لا تليق بتقديم الخدمة للمواطنين ولابد من تطوير مقار الشهر العقاري وتحصيل رسوم تتناسب مع الخدمة المقدمة للمواطنين.