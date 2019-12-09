أكد الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين، أنه سيستقبل الفنان سيد مصطفى، الإثنين في مقر أكاديمية الفنون، بعد أن تم التواصل معه في الساعات الماضية، بعد انتشار صورته على السوشيال ميديا بشأن تدهور حالته الصحية.

وقال زكي، لـ"الوطن": "ليس لدي مانع كنقابة لمساعدة أي شخص ينتمي للمجال الفني ولو من بعيد، وبالفعل سوف نجتمع غدا لمراعاة احتياجاته".

ومن جانبه نفى الفنان سيد مصطفى صحة واقعة خضوعه لكشف طبي بجنيهين داخل مركز طبي في منطقة أبوصير لتردي أوضاعه المادية، ردا منه على منشور متداول عن هذه الواقعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال مصطفى، لـ"الوطن"، إن ما تردد في هذا الشأن "كلام فارغ" بحسب وصفه، مضيفا: "والله ما حصل الكلام ده، أنا فعلا تعبان بس مروحتش عند أبوصير، وبعدين هو في كشف بـ 2 جنيه دلوقتي".

كان حساب يدعى "مينا" عبر فيس بوك، أكد الواقعة في منشور قائلا: "الزمن ده قاسٍ جدا، الفنان سيد مصطفى وصل لحالة صعبة جدا في حياته، وصل لمرحلة إنه فعلا الزمن طحنه، وبيمر بأزمات كبيرة لا يتخيلها مخلوق، من يومين صديق عزيز قابله على طريق أبوصير وطلب منه يوصله، ولما سأله إيه اللي جابك هنا يا عم سيد، قاله كنت رايح مركز أبوصير عشان قلبي واجعني، ولما قاله بس ده بعيد عن بيتك، قاله أصل سمعت إن الكشف لسه هناك بـ 2 جنيه".