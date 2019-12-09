الإسكان: إنشاء 30 مدينة جديدة في مصر وبدأ تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية

كشف الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، عن أن خطة بناء المدن الجديدة كانت موجودة من قبل في الأدراج وتمت إعادة دراستها مرة أخرى بعد عام 2014.

وأضاف خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن مصر تحتاج فعليًا لـ30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في إنشائهم وبدأت بـ14 مدينة عاجلة منها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة وشرق بورسعيد و9 مدن في الصعيد.

وأوضح عباس أن باقي المدن بدأ تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية وبدأ تنفيذ بعضها على أرض الواقع، مشيرًَا إلى أنه من المنتظر افتتاح هذه المدن بشكل كامل خلال الفترة من 2020 لـ2026.