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"مفيش أمان".. في يوم واحد سرقة جهازي صراف آلي في مانهاتن

"مفيش أمان".. في يوم واحد سرقة جهازي صراف آلي في مانهاتن

الأرصاد: أمطار غزيرة نهاية الأسبوع على الوجه البحري ومتوسطة بالقاهرة

الأرصاد: أمطار غزيرة نهاية الأسبوع على الوجه البحري ومتوسطة بالقاهرة

يشهد "شباب العالم" محاكاته.. الاتحاد من أجل المتوسط يربط أوروبا بالشرق

يشهد "شباب العالم" محاكاته.. الاتحاد من أجل المتوسط يربط أوروبا بالشرق

الإسكان: إنشاء 30 مدينة جديدة في مصر وبدأ تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية

الإسكان: إنشاء 30 مدينة جديدة في مصر وبدأ تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية

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حمادة هلال يتألق في حفل جامعة المنصورة وسط آلاف الطلاب

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