"النواب الليبي": أبلغنا الأمم المتحدة رفضنا لاتفاقية السراج وأردوغان

كشف عبد الحميد صافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، آخر تطورات الاتفاق المشبوه الذي وقعه أردوغان مع رئيس وزراء ليبيا فايز السراج، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال "صافي" إن السراج فٌرض على الليبيين من الخارج ولا يتمتع بأي ثقة من الشعب الليبي مشددًا على ضرورة تصديق البرلمان الليبي على أي اتفاقيات دولية متسائلًا عن كيفية هروب السراج من هذا التصديق بادعاء أنها مذكرات تفاهم.

وأشار إلى أن مذاكرات التفاهم غير شرعية وغير رسمية ولا تعطي أي التزامات على ليبيا، مضيفًا أن رئيس مجلس النواب أرسل خطابا للأمم المتحدة يوضح فيه أن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي للشعب الليبي غير موافق على هذه الاتفاقية.

واستنكر صافي توقيع السراج على اتفاقية تقسيم حدود بحرية بين تركيا وليبيا، في الوقت الذي لا توجد فيه أي حدود مشتركة بين ليبيا وتركيا مشيرًا أن السراج فتح باب ليبيا لتركيا لتنتهك ترابه وتقف أمام جيشه الوطني لافتًا إلى أن تركيا ترسل السلاح للإرهابيين في ميناء مصراتة وطرابلس وميناء الخمس.

وثمن "صافي" الدور المصري في الأزمة الليبية مطالبًا الخارجية المصرية بأن تقوم بدور أكبر في أزمة اتفاق "السراج وأردوغان."