ذكرت وزارة السياحة أنّ تقريرا صادرا عن مؤسسة Euromonitor Internationa (يورومونيتور العالمية) المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق، اختار مدينتي القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية على مستوى العالم.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي عنها اليوم أنّ التقرير صدر وفقا لدراسة تمت لأكثر من 400 مدينة حول العالم على أساس أعداد السائحين الوافدين خلال عام 2018.

وبحسب التقرير فأفضل 100 مدينة سياحية تم اختيارها، تتميز بتفوقها المستمر في زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها من مختلف دول العالم، حيث تصبح السياحة حافزًا للابتكار، إضافة إلى كونها محركًا للتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

ولفت التقرير إلى أنّ المدن تُعتبر مدخلا إلى الاقتصاديات، إذ يؤدي التطور المستمر للمدن إلى تغيير طريقة تفاعل السائحين مع المدن وتجربتها، وكذلك نوع السائحين الذين يتم جذبهم إلى المدينة.

ووفقا للتقرير حصلت القاهرة على المركز 42 في هذا التصنيف متقدمة بذلك 5 مراكز عن الفترة 2013- 2018، كما حصلت على رابع أفضل مقصد سياحي على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط متقدمة بذلك 18 مركزا عن الفترة 2013- 2018.

وأرجع التقرير هذا النجاح لعدد من الأسباب، بينها التحول الكبير الذي شهدته مصر في عام 2018 لاستعادة مكانتها في المشهد السياحي في المنطقة، حيث جذبت الإصلاحات الاقتصادية الواسعة الاستثمار الأجنبي في السياحة والسفر، كما أثر تحرير سعر الصرف إيجابيا على السائحين، إلى جانب تطوير استراتيجية السياحة المصرية مع التركيز على الأسواق السياحية الجديدة واستعادة ثقة الأسواق مرة أخرى عن طريق رفع حظر السفر، وتسهيل الاستثمار في الموارد البشرية، وحملات التسويق الجذابة واستخدام الوسائط الاجتماعية كأحد عوامل النجاح الرئيسية، كما شهدت المدينة استثمارات قوية في البنية التحتية وترميم المواقع التاريخية، إلى جانب التطورات التي يشهدها مطار القاهرة الدولي ومحطة المترو ونجاح تنظيم كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح التقرير أنّ الغردقة استطاعت الوصول إلى قائمة أفضل 100 مدينة سياحية في العالم هذا العام، وتقدمت بشكل كبير بمقدار 45 مكانًا لتحتل المرتبة 82 ويعزو ذلك إلى تحسين البنية التحتية، مثل تجديد المبنى 2 في المطار الدولي والاستثمار في قطاع الفنادق، كما أنّه من المتوقع أن تشهد المدينة نموا يزيد عن 41% خلال عام 2019، ما يؤدى إلى ارتفاع تصنيفها.

وأشار التقرير إلى أنّ الغردقة تتمتع بشعبية بين السائحين الأوروبيين لممارسة الرياضات المائية والحياة الليلية والترفيه، كما أنّها تٌعتبر أيضًا الأكثر أمانًا، خاصة بين سائحي روسيا وألمانيا وبولندا.

وأكد التقرير أنّه مع استمرار استقرار الوضع السياسي والأمني واستمرار مصر في تعزيز وتنمية السياحة، فمن المتوقع أن تصبح الغردقة ضمن أفضل 50 مدينة في السنوات المقبلة.

من جانبها، هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مصر على اختيار مدينتي القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية على مستوى العالم في 2019، وفقا ليورومونيتور العالمية، لافتة إلى أنّ ما ورد بالتقرير يأتي ضمن سلسلة الإشادات الدولية التي حظيت بها السياحة المصرية، ومؤكدة أنّ ذلك يعكس تغير نظرة العالم للسياحة المصرية بتدشين وتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذى يعتبر الركيزة الأساسية لنجاح ونمو القطاع.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ ذلك يتماشى مع خطة وزارة السياحة للترويج لكل مدينة أو منطقة سياحية على حدة وإبراز المقومات السياحية التي تتميز بها Branding by Destination وهو أحد العناصر الرئيسية الثلاث للحملة الترويجية الدولية لمصر والتي تأتي ضمن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.