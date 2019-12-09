عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماعا مشتركا مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" بحضور السفير ماساكى نوكي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة، وفريق عمل الوزارتين وذلك لمتابعة كافة الاجراءات التعاقدية الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل إن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لهذا المرفق الهام، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية.

مشيرا الى أهمية هذا الخط الذي يمتد من حدود مدينة 6 أكتوبر- ميدان الرماية- الهرم - الملك الصالح إلى عمرو بن العاص، بطول 19كم من خلال شركات مصرية يابانية مشيرا الى أنه تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتدبير عدد (4) ماكينات حفر لتنفيذ المشروع، وجاري إنهاء تنفيذ أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار الخط .

ثم تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بإعتماد مستندات طرح الأعمال المدنية للجزء الشرقي في المسافة من الجيزة وحتى محطة عمرو بن العاص بطول 5كم مع التحالف المصري الياباني، وللجزء الغربي في المسافة من الجيزة وحتى محطة حدائق الأشجار بطول 14 كم مع الشركات المحلية وكذلك التعاون مع الجانب الياباني في كل مايتعلق بمنظومة الالكتروميكانيك وضروة الانتهاء من مستندات الطرح الخاصة بالوحدات المتحركة