نظمت مديرية الصحة بمطروح، حملة للتفتيش على محلات بيع المنتجات الغذائية وأسفرت عن تحرير 11 محضر وإعدام 30 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال الدكتور عبدالحميد روتان، القائم بأعمال مدير عام مديرية الصحة بمطروح، إن الإدارة العامة للشؤون الوقائية مديرية الصحة شنت حملة للمرور على عدد من محلات بيع المواد الغذائية بمدينة مرسى مطروح، للاطمئنان على السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر جنح صحية لعدم الالتزام بالنظافة و5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة إلى إعدام 30 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بضرورة المتابعة الميدانية لجميع أجهزة المحافظة، خاصة للجهات المعنية بمراجعة ضبط الأسواق والاطمئنان على سلامة المعروض من السلع للمواطنين.