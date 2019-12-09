بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم، أعمال الاجتماع الأول للجنة الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة العراق، وحضور مدير إدارة الملكية الفكرية بالجامعة العربية الدكتورة مها بخيت، وممثلي وزارات الاقتصاد العربية.

وقالت بخيت، في كلمة لها خلال افتتاح أعمال الاجتماع، إن اللجنة تناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات الهامة منها الشروط المرجعية لعمل الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فضلا عن استعراض مقترح الأمانة العامة للجامعة العربية حول مسودة الملحق القانوني الخاص لحماية الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وشددت على أهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، باعتبارها المكون الأساسي للنظام التجاري العربي، واستكمال أركانه وجزء أساسيا من استراتيجية التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، موضحة أن هذا الملحق القانوني يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية التي لا تستبعد إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تتماشى مع أوضاع الدول العربية.