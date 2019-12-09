قدّم محمد السويدي عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا في الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة على صناعة الورق المحلية، مقابل إعفاء الورق المستورد منها، موضحا أنّ الشركات المحلية تحول المخلفات إلى ورق، وبدلا من إعطائها مكافأة يتم فرض ضريبة عليها.

من جانبه، ردّ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قائلا: "هناك مصنع لصناعة الورق في إدفو بأسوان يعاني بسبب ضريبة القيمة المضافة، والتفرقة بين الورق المستورد والمحلي يتصادم مع مبدأ المساواة في الدستور، وهناك 10 آلاف أسرة قد يتم تشريدها في محافظة تعاني أساسا".

وأضاف عبدالعال خلال رده على البيان العاجل الخاص بالنائب محمد السويدي، أنّ تصرفات بعض الوزراء تصدر المشكلات، والأمر بسيط لو وضع هذا الملف أمامه، سيعلم بسهولة أنّه بهذه الطريقة لن يصبح هناك منتجا وطنيا، والأمر تكرر في ملفات أخرى، متابعا: "الموضوع مش كيميا، لكن يبدو أن المخ توقف".

وأوضح رئيس البرلمان أنّ "الدولة العميقة في دواوين الوزارات، فمجموعة من الموظفين ليس لديهم خبرات ويصدرون الخوف للوزير، وطالما الوزير ليس لديه إلمام بالملف بيشيل القلم، والأمر بسيط لو معندكش قدرة على حل المشاكل اعتذر وخلاص، فالإدارة علم وفن، مش قادر تدير الملف متشكرين مع السلامة، أما فكرة الوزير رايح الوزير جي لأ".

وأتمّ عبدالعال: "للمرة الأولى في التاريح الحكومة في مأمن والبرلمان في مرمى النيران".