تسعد مدينة شرم الشيخ ،لاستضافة بطولة العالم للبليارد بمشاركة 149 لاعب من 21 دولة بأحد الفنادق الكبرى وذلك خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر الجاري.

وتفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم الاثنين الاستعدادات الخاصة بالبطولة والتأكد من توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالبطولة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ صارت مركز لانطلاق كافة البطولات العالمية في كافة الرياضات.

وأشار المحافظ إلى أن بطولة العالم للبليارد تعد حدثا رياضيا هام يشارك فيه عدد كبير من دول العالم واللاعبين مما سيكون له أثرا إيجابيا علي إنعاش الحركة السياحية بمدينة شرم الشيخ.