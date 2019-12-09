تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في جولة مفاجئة لمدينة بسيون، مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للاطمئنان على سير العمل بها واستعدادات الشركة للأمطار والسيول.

جاء ذلك برفقة المهندس خالد عمارة، مدير فرع الشركة في بسيون، وتفقد مقر الحملة الميكانيكية لمقر الشركة، واطمئن على استعداد المعدات والسيارات لمواجهة الأمطار وأعمال شفط المياه من الشوارع وطاقم العاملين بها.

واستمع لتقرير المهندس خالد عمارة، مدير فرع شركة مياه الشرب، عن خطط انتشار سيارات الشركة بالقرى والمدينة لمواجهة الأمطار وإعمال شفط، وتخصيص غرفة طوارئ للتعامل مع البلاغات وشكاوي المواطنين بخصوص الأمطار والإغاثة.

كما تفقد المحافظ محطة مياه المرشحة ومحطة المعالجة، و الخزانات بهما، كما التقي بالعاملين في المحطتين، مطالبا برفع درجة الاستعداد للأمطار.