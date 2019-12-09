قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، اليوم، تأجيل محاكمة 44 مُتهمًا بالانضمام لـ"ولاية سيناء"، من بينهم مدافع نادي أسوان المتهم حمادة السيد، لجلسة الغد، لاستكمال مرافعات الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية، باتهامات تتعلق بالانضمام لتنظيم "ولاية سيناء" وتولي قيادة خلايا عنقودية تابعة له والتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية من بينها قتل عدد من أفراد الشرطة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للجنايات أنهم في الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفي خارج مصر، روجوا لتنظيم "داعش" الإرهابي وأن اثنين من المتهمين المحالين روجوا لأفكار التنظيم داخل حبسهم في سجن جمصة وخطط بعضهم لقتل الباحث إسلام بحيري.

وأشار أمر إحالة المتهمين إلى أن بعضهم مول التنظيم بأموال من أجل تنفيذ أعمالهم الإرهابية وأن أحدهم زود المتهمين بطائرة صغيرة مزودة بآلة تصوير لاستخدامها في أعمالهم الإرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية تعمل على قلب نظام الحكم وتعطيل العمل بالدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.