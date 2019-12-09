لقى موظف بالسكة الحديد مصرعه دهسا تحت عجلات القطار أثناء عبور مزلقان، في مركز أبوقرقاص بجنوب المنيا، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة.

كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد وصول جثة أشلاء لشخص لقى مصرعة دهسا تحت عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان سكة حديد قرية أبيوها التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع ناصر محمود عبد الله، 35 عاما، موظف بسكة حديد أبو قرقاص، وتبين أنه أثناء عبور المتوفي المزلقان فوجئ بالقطار ووقع الحادث، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.