فرقت الشرطة الجزائرية، اليوم، تظاهرة معارضة للانتخابات، قادها طلاب جامعيون ومن المرحلة الثانوية، ردّا على تظاهرة مؤيدة للانتخابات انطلقت من موقع غير بعيد بوسط العاصمة الجزائرية، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

واعتقلت الشرطة 10 أشخاص، على الأقل، من بين المتظاهرين وهم نحو 200 طالب من الجامعة المركزية في شارع ديدوش مراد ومن ثانوية بابا عروج الملتصقة بها وكذلك بعض المارة الذين التحقوا بهم.

وهتف الطلاب "لا للانتخابات مع العصابات" و"12/12 لا يجوز"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المنتظرة الخميس، 12 ديسمبر الجاري.

وسبق أن خرجت تظاهرات "عفوية" في أنحاء البلاد كافة تأييدا للانتخابات، كما نظم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، المقرب من السلطة، في 30 نوفمبر أول تظاهرة بطريقة رسمية في العاصمة.