أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية استضافة مؤتمرا دوليا بشأن لبنان يوم 11 ديسمبر مضيفة أن الهدف من المؤتمر هو دفع بيروت للإسراع بتشكيل حكومة يمكنها تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء رويترز .

وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة يومية مقتضبة عبر الإنترنت: "ينبغي أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى التشكيل السريع لحكومة فاعلة وذات مصداقية تتخذ القرارات الضرورية لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني".

كانت رئاسة الجمهورية في لبنان أعلنت، مساء أمس، تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة بعد "توافق" الطائفة السنية على إعادة تسمية سعد الحريري لهذا المنصب.

وقالت في بيان رسمي إنه في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناءً على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وإفساحا في المجال امام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى الاثنين المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".