تابع اللواء خالد فودة ،محافظ جنوب سيناء ، اليوم، الاستعدادات الجارية لاستقبال منتدى شباب العالم، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من الضيوف من مختلف دول العالم.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء جدارية المؤتمر العربي الأوروبي الأول الذى استضافته مدينة شرم الشيخ في الفترة من 24 إلى 25 فبراير2019، وتضم جميع رؤساء الدول العربية والأوربية، التي حضرت المؤتمر.

كما تفقد المحافظ أعمال التجميل ببوابة شرم الشيخ - دهب بالإضافة لتفقد أعمال التشجير والرصف، والتخطيط للطرق والميادين. رافق المحافظ في جولته، اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.