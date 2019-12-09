قال هاني خفاجي، المدير العام لشركة "إنفورما ماركتس مصر"، المنظمة لمعرض، القاهرة الدولي "أوتوماك فورميلا"، معلقًا على قرار تأجيل المعرض: "الدورة الجديدة من المعرض الأكبر للسيارات في مصر، ستكون مختلفة كليًا".

وأضاف "خفاجي"، تعليقًا على قرار التأجيل الأخير الخاص بمعرض القاهرة الدولي "أوتوماك فورميلا"، خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2020، في مؤتمر صحفي، اليوم، للإعلان عن الموعد الجديد للمعرض، بالعام المقبل.

وأكد أن صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم، تشهد تغيرًا مثيرًا، وأصبحت السيارات أكثر جاذبية وشخصنة ورقمنة، ولكوننا شركة رائدة في مجال المعارض، فسنقدم أوتوماك 2020 في ثوب جديد، بمثابة كرنفال يوفر تجربة مثالية لعشاق السيارات، وكذا إشراك جميع أفراد الأسرة في أنشطة ترفيهية.

وأضاف: "نجح أوتوماك، في فترة زمنية قصيرة، أن يكون أكبر وأشمل معرض تجاري لصناعة ما بعد البيع في شمال أفريقيا، كما يعد منصة هامة للقاء كبار صانعي القرار المتخصصين في قطع غيار السيارات وملحقاتها، وورش السيارات، ومعدات محطات الخدمة، وصناعات التغذية، من مصر وأفريقيا".