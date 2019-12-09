إدارة بنها التعليمية تبحث آخر استعدادات امتحانات أولى ثانوي

قال عبدالرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، إن امتحانات الصف الأول الثانوي ستكون ورقية، وسيجرى وضعها عن طريق موجهي أوائل المواد الدراسية بالإدارة وفق الضوابط المرسلة للتوجيه العام بالمديرية من الوزارة، مشيرا إلى تصحيح الامتحانات سيجرى داخل كل مدرسة.

جاء ذلك خلال لقاء "فتح الباب" بموجهي أوائل المواد الدراسية، وواضعي الامتحانات، بحضور عبدالوهاب طه، مدير التوجيه الفني بالإدارة.

وأوضح مدير الإدارة أن امتحانات الصف الأول الثانوي ستكون فترة مسائية بعد انتهاء امتحانات الصف الثاني الثانوي، والتي ستجرى عن طريق التابلت.

وأكد "فتح الباب" ضرورة مراجعة أسئلة الامتحانات بعناية شديدة داخل المطبعة السرية حتى تخرج للطلاب بصورة جيدة، وأن تكون جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وتراعي ماتم تدريسه من المنهج .

وأشار إلى أنه تقرر تشكيل قوافل لمتابعة الامتحانات بالمدارس التابعة للإدارة، وتأكيد أهمية سير أعمال الامتحانات وفق القواعد المنظمة لذلك الشأن، إلى جانب مخاطبة الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق معهم قبل انطلاق الامتحانات لتأمين سيرها.

وأضاف أنه يجب مخاطبة مديرية الصحة لتأكيد توفير الزائرة الصحية بجميع مدارس الإدارة، وعدم السماح للطلاب باصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة إلى لجان الامتحانات إلى جانب التأكد من جاهزية واستعداد المدارس لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، والالتزام بمواعيد المدرسة أثناء اليوم الدراسي حضور وانصراف، وتأكيد ضرورة الالتزام بتعليمات الواردة من الوزارة بكل دقة في هذا الشأن.