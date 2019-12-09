حقق الطلاب المصريون المشاركون بالمسابقة العالمية لبرنامج الحساب الذهني يوسي ماس المقامة في كامبوديا، أرقاما قياسية، بتفوقهم على 5000 طالب يمثلون أكثر من 75 دولة على مستوى العالم.

وشارك بالمسابقة العالمية 135 طالبا مصريا، استطاعوا حصد المراكز الأولى، حيث حصلت الطالبة جودي إبراهيم سعد محمد، على الجراند شامبيون، وحصل 18 طالبا آخرون على الشامبيون، بالإضافة إلى حصول 22 طفلا على المركز الأول و44 طفلاً على المركز الثانى و14 طفلاً على المركز الثالث في سابقة لم تحققها أي دولة بالعالم طوال دورات المسابقة الـ24.

وتعتمد هذه المسابقة على قدرات الطلاب في الإجابة عن 200 مسألة حسابية في زمن أقصاه 8 دقائق وبدون استخدام الآلة الحاسبة، وبرنامج يوسي ماس UC Mas، هو مفهوم جديد لتنمية مهارات التعلم لدى الأطفال من سن 4 إلى 12 سنة ويسمى "المفهوم العالمي لنظام الحساب الذهني" والشائع باسم "برنامج يوسي ماس uc mas" ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقة الطفل في قدراته التعليمية وكسر حاجز الخوف من مادة الرياضيات والحفظ وذلك باستخدام طرق علمية مؤكدة ثبت نجاحها على مدى قرون، ويصبح الطلاب أكثر قدرة على التغلب على ضغوط الامتحان والتميز في جميع المواد بالتسلح بالذاكرة القوية والتركيز والفهم والانتباه وسرعة البديهة والاستيعاب والإبداع والثقة بالنفس.

وحرص الطلاب المصريون المشاركون في مسابقة يوسي ماس العالمية، على رفع اسم وعلم وطنهم عالياً وسط أعداد كبيرة من الطلاب ذو الجنسيات المختلفة، ورافق الوفد المصري كلاً من الدكتور مجدى أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة يوسي ماس مصر، والدكتورة حنان نبيل نائب رئيس مجلس الإدارة وتشيف مودريتور الشرق الأوسط وأوروبا، وأميرة عبد العزيز المدير العام ليوسي ماس، والذين أكدوا أن الطفل المصرى يتميز بالذكاء الفطري، والقدرة على اكتساب المهارات والمنافسة، وإحراز المراكز المتقدمة إذا ما تم رعايته والاهتمام الخاص به.

ومن المقرر وصول الطلاب إلى مطار القاهرة، عائدين إلى أرض الوطن، الخميس المقبل الموافق 12 ديسمبر، وسيكون في استقبالهم بالمطار أهاليهم ووفد رسمي من قيادات التعليم العام والخاص.