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قناة إسرائيلية: عملية اغتيال "أبوجهاد" الأكبر في تاريخ الاحتلال

قناة إسرائيلية: عملية اغتيال "أبوجهاد" الأكبر في تاريخ الاحتلال

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طالبين بجامعة المنوفية ونقلهما إلى المستشفى

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طالبين بجامعة المنوفية ونقلهما إلى المستشفى

مهلة أسبوع لإعداد البنية التحتية بالمدارس الخاصة ببنها

مهلة أسبوع لإعداد البنية التحتية بالمدارس الخاصة ببنها

إطلاق جوائز عبدالله زلطة لأوائل الإعلام بآداب بنها

إطلاق جوائز عبدالله زلطة لأوائل الإعلام بآداب بنها

10 سنوات على إنشائها.. رئيس الوزراء يشهد احتفال هيئة الرقابة المالية

10 سنوات على إنشائها.. رئيس الوزراء يشهد احتفال هيئة الرقابة المالية

عاجل.. وفاة المخرج سمير سيف إثر أزمة قلبية

عاجل.. وفاة المخرج سمير سيف إثر أزمة قلبية

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6 أسباب لاختيار القاهرة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية في العالم

6 أسباب لاختيار القاهرة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية في العالم

"نهضة مصر" تصدر كتاب "100 نصيحة ونصيحة" لرئيس مجموعة DMC

"نهضة مصر" تصدر كتاب "100 نصيحة ونصيحة" لرئيس مجموعة DMC

"الانتحار لا ينهي الألم".. أول تحرك شعبي لمواجهة الانتحار بالمنوفية

"الانتحار لا ينهي الألم".. أول تحرك شعبي لمواجهة الانتحار بالمنوفية

المحافظون الجدد: "إحنا جايين نخدم المواطن"

المحافظون الجدد: "إحنا جايين نخدم المواطن"

الشمس تتعامد على قدس أقداس الدير البحري بالأقصر

الشمس تتعامد على قدس أقداس الدير البحري بالأقصر

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