واصلت النيابة العامة، التحقيق في واقعة التحرش بطفلة ومحاولة التعدي عليها جنسيا على يد "فراش" داخل حجرة الأنشطة بالمدرسة، وأجرت جهات التحقيق معاينة تصويرية، لـ"حجرة الأنشطة" بالمدرسة الابتدائية بقرية شبرا النخلة بمدينة بلبيس، بالشرقية، التي شهدت الواقعة.

وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التحرش، ومحاولة التعدي على طفلة جنسيا. وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ من ولي أمر تلميذة يتهم "ع ر" 35 سنة فراش بمدرسة ابتدائي بقرية شبرا النخلة دائرة مركز شرطة بلبيس، باستدراج طفلته بالصف السادس الابتدائي، داخل حجرة الأنشطة وقام بالتحرش بها جنسيا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 15104 إداري مركز شرطة بلبيس لسنة 2019.

وأضافت تحريات المباحث أن الفراش المشتبه فيه، جار الطفلة في المنزل ومتزوج ولديه أطفال، وأن الطفلة تعيش مع جدتها من والدتها لانفصال الأبوين، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط من المتهم، وتم إحالته للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وأصدرت النيابة قرارها السابق.