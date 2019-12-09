واقعة تنمر جديدة بطالب أفريقي.. القبض على شابين بحدائق القبة

كلفت نيابة حدائق القبة المباحث الجنائية، بإجراء تحرياتها، حول واقعة تنمر جديدة، على طالب أفريقي بمنطقة حدائق القبة، وذلك خلال التحقيقات، التى تجريها مع المتهمين بارتكاب الواقعة، بعد تمكن أجهزة الأمن من القبض عليهما، إثر بلاغ تقدمت به والدة المجنى عليه.

وتلقى قسم حدائق القبة، بلاغا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، واتهمت طالبين، بالتنمر على ابنها، والسخرية منه، وتصوير الواقعة، ونشر فيديو على موقع "tik tok"، وتمكنت الشرطة من تحديد المتهمين، وضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وقالا خلال مناقشتهما إنها كانت على سبيل المزاح.