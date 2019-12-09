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عميد التربية الرياضية بمطروح: فتح تخصص جديد للإعداد النفسي قريبا

عميد التربية الرياضية بمطروح: فتح تخصص جديد للإعداد النفسي قريبا

مدير أمن دمياط: تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الفترة المقبلة

مدير أمن دمياط: تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الفترة المقبلة

واقعة تنمر جديدة بطالب أفريقي.. القبض على شابين بحدائق القبة

واقعة تنمر جديدة بطالب أفريقي.. القبض على شابين بحدائق القبة

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ تستقبل 3 روبوتات لدراستها

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ تستقبل 3 روبوتات لدراستها

البرلمان يفتح النار.. هجوم حاد على بعض الوزراء: "اللي مش قادر مع السلامة"

البرلمان يفتح النار.. هجوم حاد على بعض الوزراء: "اللي مش قادر مع السلامة"

النسخة الثانية لـ"ملتقى الثقافات" بـ"إعلام القاهرة" منصة تفاعلية لشباب 16 دولة عربية وأفريقية وآسيوية

النسخة الثانية لـ"ملتقى الثقافات" بـ"إعلام القاهرة" منصة تفاعلية لشباب 16 دولة عربية وأفريقية وآسيوية

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المحافظون الجدد: "إحنا جايين نخدم المواطن"

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