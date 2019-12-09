قال حسن الصبيحي، أستاذ الإعلام بجامعة الإمارات، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا تجيد السياسة ولا الإدارة، وبمجرد وصولهم لأي موقع يعمدون إلى تطبيق أفكارهم العفنة، موضحًا أن الإخوان ضيعوا فرصة تاريخية أمامهم عندما تسلموا حكم مصر، ولكن ظهرت دوافعهم العدوانية وتعطشهم الدائم للدماء.

وأضاف "الصبيحي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن جماعة الإخوان الإرهابية ينحصرون ببعض الزوايا في الوطن العربي، ولكن الجماعات تتساقط الجماعة تلو الأخرى، مضيفًا: "سرعان ما تنكشف مخططات الإخوان بمجرد وصولهم للحكم وتثور عليهم الجماهير".

وتوقع أستاذ الإعلام بجامعة الإمارات، أن يثور الجمهور قريبًا على حركة النهضة ولن تتمكن من السيطرة على مقاليد الأوضاع في تونس لأن الشعب التونسي مثقف وواعي.

وعن دعوات إخواني ليبي إلى القتل والإرهاب، رد: "هذا شيء مقزز، ويؤكد أن الإخوان يلفظون أنفاسهم الأخيرة"، حيث إن مصير الإخوان في ليبيا الآن محصور، بسبب محاصرة الجيش الليبي لهم، كما أن قاعدة الإخوان في قطر أصبحت مهددة أيضًا، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تجاهل الجميع تلك الجماعة الإرهابية.