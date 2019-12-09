أشهرها شخصية ناجي السماحي.. أعمال سينمائية كتبها المخرج سمير سيف

يعد المخرج سمير سيف، واحد من كبار مخرجي السينما المصرية، والوطن العربي، تعاون خلال مسيرته الفنية، مع عدد من كبار النجوم، حققت أفلامه نجاحًا كبيرًا، وصلت أعماله الفنية، لنحو 200 عمل فني، تنوعت بين السينما والدراما التليفزيونية.

ولم يقف عشق سمير سيف للسينما عند الإخراج فقط، لكنه قدم خلال مسيرته السينمائية 5 أفلام، كتب لها السيناريو وأخرى من تأليفه.

وكان أول أفلامه كمخرج، فيلم "دائرة الانتقام" عام 1976، والمقتبس عن رواية الكاتب الفرنسي ألكسندر دوماس، وكتب القصة السينمائية للفيلم، والسيناريو والحوار بمشاركة السيناريست إبراهيم الموجي، والفيلم من بطولة "نور الشريف، ميرفت أمين، شويكار، يوسف شعبان وصلاح قابيل".

وفي عام 1981، كانت التجربة الثانية للمخرج سمير سيف، في كتابة القصة والسيناريو والحوار لفيلم "المشبوه"، بالمشاركة مع السيناريست إبراهيم الموجي، وكان الفيلم من إخراجه، محققًا نجاحًا كبيرًا.

وفي عام 1985، قدم سمير سيف فيلم "المطارد"، المقتبس من إحدى روايات الكاتب العالمي "نجيب محفوظ"، وكتب السيناريو والحوار للفيلم، الذي تناول الحكاية الرابعة لملحمة "الحرافيش"، حينما قرر سماحة الناجي، حفيد عاشور الناجي، أن يتزوج من فتاة تدعى "مهلبية"، وهناك من يطمع في الزواج منها، ويدعى القللي فتوة الحي اللذان يعيشان به.

وحينما يحاول سماحة ومهلبية الهرب من الحي، يقتل رجال القللي مهلبية، ويجري تلفيق التهمة لسماحة، يهرب نحو الصعيد، وتستمر الأحداث، والفيلم من بطولة نور الشريف، سهير رمزي، أبوبكر عزت، وتحية كاريوكا.

ليعود للكتابة السينمائية مرة أخرى، بعد مرور 8 سنوات، عاد المخرج سمير سيف للكتابة السينمائية مرة أخرى في فيلم "لهيب الانتقام"، والذي كتبه مع المؤلف يحيى جاد، الفيلم من بطولة نور الشريف، صلاح ذو الفقار، لبلبة، الشحات مبروك ومصطفى متولي.

وعن أخر الأفلام السينمائية التي كتبها المخرج سمير سيف، كانت في عام 1997 فيلم "عيش الغراب".

وكان صرح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لـ"الوطن"، إن المخرج سمير سيف، توفي مساء اليوم، عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.