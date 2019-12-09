نعى الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، بخالص الحزن والأسي وفاة المخرج الكبير الدكتور سمير سيف، الذي وافته المنية، مساء اليوم، عن عمر يناهز 72 عامًا.

وقال "عبد الجليل" في بيان، إن الساحة السينمائية والثقافية، فقدت واحدا من أهم رموزها الفنية، الذي أثرى الحياة الفنية بتاريخ يظل محفورا في الأذهان بعد رحيله مئات الأعوام، وستظل أعماله علامات مؤثرة، في تاريخ السينما العربية.

تقدم عبد الجليل، بخالص التعازى لأسرة الراحل، وللوطن العربي أجمع، متمنيا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته.