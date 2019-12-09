قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الشعب المصري متواجد في كافة الأحداث على مر التاريخ، بداية من حفر قناة السويس الأولى في عام 1859 أي منذ 150 عامًا، حتى حفر قناة السويس الجديدة ، موضحًا أن قناة السويس ليس مجرى ملاحيا فقط بل مشروع حقيقي لوجستي.

وأضاف "ربيع"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة " الحدث": نعمل وفقا لمبدأ التكامل مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ففي السابق لم نكن نستفيد من السفن العابرة سوى تحصيل رسوم، ولكن مع ازدواجية القناة حالياً اختلف الأمر عن ذلك.

وتابع: "نحن مستعدون وفقا للتكامل مع الهيئة الاقتصادية الاستفادة من تلك السفن، من خلال وجود صناعات لوجستية على ضفتي القناة عبر الموانئ الستة في شرق بورسعيد، والتي ستكون جاهزة في عام 2020 لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري".