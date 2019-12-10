أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ارتياحه لنتائج أول لقاء له مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في فرنسا اليوم، نقلا عن روسيا اليوم

وقال بوتين للصحفيين بقصر الإليزيه إن لقاءه مع زيلينسكي كان "جيدا".

وجاء تعليق بوتين في ختام لقاء ثنائي مع زيلينسكي في إطار قمة "رباعية النورماندي" في باريس اليوم لتسوية أزمة جنوب شرقي أوكرانيا، استمر نحو ساعة و20 دقيقة.

وأكد قبيل اللقاء، أنه من المهم أن يبحث الرئيسان تنفيذ اتفاقات مينسك للتسوية، وامتنع عن الإجابة عمّا إذا ستتناول المباحثات خلاف الغاز بين موسكو وكييف.

وحضر اللقاء كل من وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ورئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالإضافة إلى يوري أوشاكوف، وفلاديسلاف سوركوف مساعدي الرئيس الروسي، والناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

ومن المتوقع أن يصدر عن قمة "رباعية النورماندي" بيان ختامي، وأن يعقد الزعماء الأربعة مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام قمتهم.