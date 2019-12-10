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انطلاق معرض Cairo ICT

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الدولار يستقر في بداية تعاملاته اليومية

الدولار يستقر في بداية تعاملاته اليومية

أسعار الذهب تتراجع جنيهين في بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب تتراجع جنيهين في بداية التعاملات الصباحية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بالعمرانية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بالعمرانية

ساعدوا "سمر": بيخافوا من "سعار الكلاب" ولما آجي أطعّمها.. يقولوا لي انتِ بتأذيها

ساعدوا "سمر": بيخافوا من "سعار الكلاب" ولما آجي أطعّمها.. يقولوا لي انتِ بتأذيها

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