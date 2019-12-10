حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بالعمرانية

شنت أجهزة حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، حملة إشغالات مكبرة لمواجهة التعديات وظاهرة البناء المخالف بالتنسيق مع شرطة المرافق.

قال محمد نور رئيس الحي إن حملة الإشغالات المسائية، شملت شوارع محمود سامي البارودي من الشعب وشارع العشرين من أحمد كامل وشارع ناصر الثورة من الهرم وشارع مستشفى الصدر وشارع خاتم المرسلين.

وأشار "نور" إلى أنه تم خلال الحملة رفع عدد كبير من إشغالات المحلات والكافيهات والأكشاك والتعديات في الشارع وإزالة تندات وبروز مخالفة بالشارع والباعة الجائلين.

شارك في الحملة المهندس سمير عويضة نائب رئيس الحي ومحمد جمال المشرف على قطاع العمرانية وعمرو طارق مدير إشغالات الحي ومدحت عوضين وكيل الإشغالات وباسم حمدي من إدارة المتابعة ومجموعة العمل المرافقة وشرطة المرافق بحي العمرانية تحت إشراف المقدم أحمد الدسوقي.