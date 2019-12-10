قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تشهد مشروعات خدمية بقيمة تصل لـ25 مليار جنيه، مضيفا أنه بمنتصف عام 2020 ستصل نسبة القرى التي تم توصيل الصرف الصحي لها لـ40% من قرى الشرقية البالغ عددها 509 قرى بعدما كانت 14% فقط.

وأوضح غراب، خلال لقاء من داخل ديوان عام المحافظة مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن هناك خطة طموحة لتوصيل الصرف الصحي لكل قرى محافظة الشرقية، متوقعًا أن تصل نسبة توصيل الصرف الصحي لأكثر من 60% من قرى المحافظة بحلول عام 2022.

وأشار محافظ الشرقية إلى إنشاء محطة مياه لتغذية شمال المحافظة بطاقة 51 ألف متر مكعب يوم بتكلفة تصل لـ600 مليون جنيه، لافتًا لوجود مشروعات توصيل الغاز بعدد كبير من شوارع المحافظةً، مشددًا على أنه سيتم إعادة رصف هذه الشوارع عند انتهاء توصيل الغاز.