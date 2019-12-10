تستعرض "الوطن" تباين أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفقًا للتعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 21.13 جنيه للشراء و21.30 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 21.10 جنيه للشراء و21.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 17.80 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.80 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.26 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.38 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وسجّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.