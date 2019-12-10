تسجيل الدخول
انطلاق معرض Cairo ICT

أحدث الأخبار

أخبار البنوك.. تفاصيل قرض تمويل وتجديد حضانة من بنك ناصر

أخبار البنوك.. تفاصيل قرض تمويل وتجديد حضانة من بنك ناصر

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-12-2019 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-12-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-12-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-12-2019 في مصر

رئيس "مصر إكسبريس": "306" يعتمد على الشمول المالي والحد من التعامل بالأوراق النقدية

رئيس "مصر إكسبريس": "306" يعتمد على الشمول المالي والحد من التعامل بالأوراق النقدية

صُناع عربات الـ"تيك أواي": مشاريع الشباب مكسبنا.. والسعر حسب الخامة

صُناع عربات الـ"تيك أواي": مشاريع الشباب مكسبنا.. والسعر حسب الخامة

"طنطا": رحلة اليوم الواحد للعائلات والطلاب.. وبديل الحدائق والمتنزهات

"طنطا": رحلة اليوم الواحد للعائلات والطلاب.. وبديل الحدائق والمتنزهات

اختيارات الوطن

"٦ أكتوبر": مطاعم وإكسسوارات ولعب أطفال "هاند ميد" في "شارع مصر"

"٦ أكتوبر": مطاعم وإكسسوارات ولعب أطفال "هاند ميد" في "شارع مصر"

"أنا مهما كبرت نجم".. فنانون يتربعون على عرش النجومية رغم تقدم أعمارهم

"أنا مهما كبرت نجم".. فنانون يتربعون على عرش النجومية رغم تقدم أعمارهم

كارير شِفت: يعني 5 سنين صيدلة وفي الآخر تطلع مدرس

كارير شِفت: يعني 5 سنين صيدلة وفي الآخر تطلع مدرس

موظف يمارس عمله بجهاز تنفس: الشغل لآخر نفس

موظف يمارس عمله بجهاز تنفس: الشغل لآخر نفس

6 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنازل والمنشآت التجارية

6 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنازل والمنشآت التجارية

بعد وفاته.. 10 معلومات عن المخرج سمير سيف

بعد وفاته.. 10 معلومات عن المخرج سمير سيف

الأكثر قراءة

عاجل