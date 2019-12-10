بدأت وزارة النقل إعداد دراسة جدوى لكيفية تطبيق نظام حديث للحصول على تذاكر استقلال عربات قطارات مترو الأنفاق، ليكون بديلا عن النظام الحالي الذي يستخدمه الراكب في الحصول على التذكرة الورقية من أمام منافذ بيع التذاكر، إذ يتيح النظام الجديد عدم وقوف الركاب في طوابير أمام شبابيك التذاكر للحصول على التذكرة.

وتعتزم الوزارة تطبيق استخدام البطاقات الائتمانية في عبور البوابات الإلكترونية للدخول والخروج من محطات المترو.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة النقل أنّ الفكرة طرحت بالفعل في أحد الاجتماعات، وأنّ الوزارة عازمة على تحقيق الخدمات المميزة لجمهور الركاب، وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء استقلالهم قطارات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، لافتا إلى أنّ النظام الجديد يعتمد على استخدم البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك في عبور البوابات الإلكترونية بمحطات المترو، بحيث تخصم البوابات قيمة الرحلة ذهابا وعودة مباشرة دون وجود تذكرة.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنّ البوابات الإلكترونية الحديثة وعددها 184 ماكينة، التي تم تركيبها خلال الفترة الماضية بالخطين الأول والثاني، والماكينات الحديثة بالخط الثالث، سيتم وضع "ريدر" عليها لقراءة البطاقة الائتمانية التي يستخدمها الراكب لخصم قيمة الرحلة.

مصدر بـ"النقل": البطاقات الائتمانية اقضي على طوابير شبابيك التذاكر.. و47 مليار جنيه تكلفة تحديث الخطين الأول والثاني بالمترو

وأوضح أنّ البوابات الإلكترونية ستعمل باستخدام البطاقات الائتمانية، إضافة إلى استمرار استخدام التذاكر الورقية والكارت الذكي، إذ يهدف تطبيق النظام الجديد الذي ما زال تحت الدراسة، للقضاء على الزحام أمام منافذ بيع التذاكر، وتحويل قيمة التذاكر إلى البنك المركزي مباشرة عن طريق استخدام البطاقات الائتمانية، ليحولها إلى حساب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق.

وأضاف المصدر أنّ هناك شركة سويسرية تقدمت بعرض لتنفيذ المشروع بالخطوط الثلاثة، مشيرا إلى أنّ النظام الجديد سيقبل العمل بأنواع البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك، مؤكدا أنّ هذا النظام حال تطبيقه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة سيتم التخفيف على الركاب والقضاء نهائيا على الطوابير على شبابيك التذاكر، خاصة بالمحطات التكدسية بالركاب بالخطين الأول والثاني.

وأوضح المصدر أنّ وزارة النقل وضعت خطة عاجلة لتحديث وتطوير البنية التحتية لمنظومة مترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني، بتكلفة إجمالية 47 مليار جنيه، بواقع 32 مليار جنيه للخط الأول "المرج - حلوان"، و15 مليار جنيه للخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، حيث تشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث الشبكة الهوائية وتحديث القطارات وتوفير جميع قطع الغيار للصيانات اللازمة، وتركيب كاميرات مراقبة على الخطوط.