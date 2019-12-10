أيدت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وسكرتارية محمد أبوطالب، وبحضور أحمد طارق عجيز، وكيل النيابة، حضوريا وبإجماع الأراء، الحكم بإعدام 3 متهمين قتلوا مهندسا، ومصادرة السلاحين الناريين والذخيرة وفوارغ الطلقات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية، بأن يؤدوا المدعي بالحق المدني 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهم بالمصاريف، و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وذلك في أحداث القضية رقم 8827 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 1350 لسنة 2016 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى الثامن من أبريل عام 2016، عندما وجهت النيابة اتهامات لكل من "حسني ع.ح"، 37 عاما، مندوب علاقات عامة، و"عبد الله م.ح"، 33 عاما، مساح مدنى، ويقيمان بقرية الكوم الطويل، بمركز شرطة بيلا، و"السيد ا.إ"، بقتل "سمير أحمد عبد الفتاح "، مهندس، ويقيم بقرية الجرايدة مركز بيلا عمدا مع سبق الإصرار.

وتبين من أمر إحالة المتهمين الثلاثة بأنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل من يتصادف مروره بمكان تواجدهم، وأعدوا لذلك سلاحا ناريا "بندقية آلي" كانت بحوزة متهم رابع، وأخرى خرطوش بحوزة المتهم الأول، وفور إبصارهم للمجني عليه يستقل سيارته بالطريق العام اعترضوا مساره، وأطلق الأول والثاني صوبه أعيرة نارية من السلاحين الناريين، قاصدين من وراء ذلك قتله حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة، للشد من أزرهما بالسيطرة على المجني عليه فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، قضت في شهر أبريل عام 2017 ، بإعدام المتهمين الثلاثة وجرى إعادة محاكمتهم مع متهم رابع أيدت المحكمة الحكم.