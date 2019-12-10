أصدرت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، كتابا جديدا بعنوان "حرمة التكفير ومخاطره"، ضمن مشروعها الفكري لتفنيد الفكر المتطرف، تأليف الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق المستشار العلمي للمنظمة، وكتب تقديم الكتاب الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف السابق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة.

ويتضمن الكتاب العديد من الأبواب والمضامين، أبرزها تعريف مفهوم الكفر، وجذوره التاريخية، وأسباب التكفير "الجهل بالعلم الشرعي ـ التأويل الخاطئ للنصوص الشرعية".

ويشمل الكتاب تحذير النبي من التكفير، وتحذير العلماء من التكفير "اتباعًا لسنة النبي"، وخطورة التكفير "تفكيك المجتمع ـ تفكيك الأسرة ـ تأجيج التعصب والكراهية بين أفراد المجتمع".

كما يركز الكتاب على تحذير الإسلام من الحكم على المسلمين بالكفر، مؤكدا أنّ الشريعة الإسلامية لم تترك أمر التكفير لأحد أفراد الأمة الإسلامية، لكن أفردته كشأن من شؤون أولي الأمر أو من ينوب عنهم "القضاة أو المفتيين ـ في العصر الحالي".