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نوم ونقاهة وتدريب.. شائعة وفاة عمرو زكي تعيد إنجازاته للسوشيال ميديا

نوم ونقاهة وتدريب.. شائعة وفاة عمرو زكي تعيد إنجازاته للسوشيال ميديا

مياه أسيوط تواصل خطتها لتطهير الخزانات الأرضية بأحدث الأساليب العلمية

مياه أسيوط تواصل خطتها لتطهير الخزانات الأرضية بأحدث الأساليب العلمية

المحافظ: حملات نظافة مكبرة بجميع شوارع الدقهلية

المحافظ: حملات نظافة مكبرة بجميع شوارع الدقهلية

موانئ البحر الأحمر تصدر قرارا عن فئات إيجار الانتفاع بالساحات المؤقتة

موانئ البحر الأحمر تصدر قرارا عن فئات إيجار الانتفاع بالساحات المؤقتة

متطوعو الأمم المتحدة يحتلفون باليوم العالمي للتطوع

متطوعو الأمم المتحدة يحتلفون باليوم العالمي للتطوع

الحكومة: انخفاض معدل التضخم الشهري لـ-0.5% 

الحكومة: انخفاض معدل التضخم الشهري لـ-0.5% 

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