نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة تجمعها بالفنان أحمد صلاح حسني من كواليس مسلسل "ختم النمر" عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وعلقت ميرهان: "قريب إن شاء الله هاتشوفوا مسلسل جميل اسمه ختم النمر.. دعواتكم.. المسلسل إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج".

يذكر أن مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، وميرهان حسين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول عدد من الخطوط الدرامية أكشن ورومانسي واجتماعي حول العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع، وهو عمل موجه في الأساس للأسرة العربية والمصرية.