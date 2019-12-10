قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، إنّ تغيير الوعي لدى المواطن يجب أن يبدأ بتغيير الثقافة التي يتلقاها، وأنّ الثقافة هدف لا تنفذه وزارة الثقافة بمفردها، لكن يشارك في تحقيقه كل إمكانيات ووزارات وهيئات الدولة، وبينها الأزهر والكنيسة والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام وغيرها.

وأضاف هيكل، لـ"الوطن"، أنّنا بحاجة لتفعيل دور مؤسسات الدولة لرفع حالة الثقافة بين أبناء الشعب المصري، لا سيما أنّ الدور الأساسي لوزارة الثقافة هو إعداد البنية الأساسية وتهيئة المناخ الملائم لعمل المثقفين، ونقل الثقافة لجميع طبقات وفئات المجتمع، والتعبير عن المجتمع بمنتج ثقافي مناسب للدولة المصرية ذات التاريخ العتيد والحضارات المختلفة.

وشدد رئيس لجنة الثقافة والآثار في مجلس النواب على أهمية دور وزارة الثقافة لاستعادة الهوية المصرية والحفاظ عليها.