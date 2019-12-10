طالبت الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بإجراء تحقيق عاجل في واقعة سقوط إحدى الألعاب بملاهي "براديس" على طريق المنصورة الدائري، ما تسبب في إصابة 14 تلميذا كانوا في اللعبة.

وأكدت النائبة في بيان لها ضرورة مراجعة معايير الأمان بالملاهي حرصا على سلامة الأطفال ومنعا لهذه الحوادث التي قد تسبب كوارث، وشددت على ضرورة محاسبة الجهات المعنية بالرقابة على الملاهي وأصحابها على الحادث، لأنه يعكس تقصيرا بيّنا في العمل.

ولفتت عبدالحليم إلى وجود مسؤولية قانونية على مسؤولي الجهاز المحلي في المحافظة، والجهات الرقابية المعنية بالأمر، مؤكدة أنّه لا تسامح في تعريض حياة الأطفال للخطر.