وقّعت إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT.

ويهدف البروتوكول لتحقيق التعاون بين الطرفين في مجال التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي والمهني والتعاون في مجال الابتكارات والتطوير ومساعدات التدريب لتوظيف الشباب وزيادة القدرة التنافسية، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والعمل على تحسين الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية للتعليم الفني.

كما ينص البروتوكول على النهوض بمستوى التعليم الفني والتدريب المهني وتقديم الدعم الفني والتقني لإدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة، طبقا لأعلى المعايير الدولية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خريجي التعليم الفني، ووضع نظام متخصص في ضمان جودة التعليم الفني وتقديم برامج التوجيه والإرشاد لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ويساهم البروتوكول في إعداد دفعات من المدربين المعتمدين والعمالة الماهرة من خلال مراكز التدريب والمنشآت التعليمية التابعة للقوات المسلحة، وتوفير فرص عمل للشباب في الأسواق الخارجية من العمالة المصرية المتميزة وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب المهني، وصقل مهارات الأيدي العاملة وفقا للمعايير المحلية والدولية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول، رئيس هيئة التسليح ومدير إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة، والمدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT.