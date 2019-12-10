قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ المباحثات التي أجراها اليوم مع نظيره الجنوب أفريقي سير يل رامافوزا، معمقة ومثمرة وتناولت مجمل العلاقات الثنائية، وتم التوافق على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية.

وقال الرئيس السيسي إنّه تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام المقبل، معربا عن ترحيبه بنظيره الجنوب أفريقي سير يل رامافوزا والوفد المرافق له في زيارته الرسمية لبلده الثاني مصر، متمنيا له إقامة طيبة مثمرة.

وأعرب الرئيس السيسي في كلمة له في ختام المباحثات الثنائية عن اعتزازه البالغ للعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وجنوب أفريقيا، والتي توطدت على مر السنين منذ مراحل السعي إلى التحرر ونيل الاستقلال، حيث تشرفنا باستضافة الزعيم الجنوب أفريقي العظيم نلسون مانديلا بالقاهرة خلال سنوات النضال في ستينيات القرن الماضي، وتطورت العلاقات مرورا بمراحل التحول الديمقراطي منذ التسعينيات وحتى الآن.

وقال السيسي إنّه على صعيد الأوضاع الإقليمية، استمع إلى رؤية الرئيس رامافوزا بشأن أبرز القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، وتوافقنا على أهمية مواصلة التنسيق نحو دعم جهود الاستقرار والأمن بالقارة وسبل تسوية مختلف النزاعات القائمة وتفعيل خطة إسكات البنادق في أفريقيا ودفع جهود التنمية وتطوير البنية التحتية في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي والتي ستعقبها رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد في العام القادم.

وأضاف الرئيس السيسي أنّ الجانبين اتفقا على ضرورة تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية وبما يتسق مع السياق الواقعي والعملي لدول قارتنا، كما أكدنا حرصنا على دعم العلاقات فيما بين دول قارتنا الأفريقية من خلال التفعيل الجاد لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، كما اتفقنا على التنسيق والتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا في إطار منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومختلف المنظمات بما من شأنه تحقيق مصالح قارتنا الأفريقية.

ونوه الرئيس السيسي بما اتسم به اللقاء من تفاعل إيجابي وصريح، مضيفا: "استمعت لوجهة نظر أخي الرئيس رامافوزا لمختلف المسائل الثنائية والقضايا الإقليمية".

وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته باللقاء وتطلعه لمزيد من التعاون فيما بين البلدين بشكل وثيق لما فيه من مصلحة مشتركة للبلدين وللقارة الأفريقية، كما أعرب عن وقوف مصر إلى جانب جنوب أفريقيا فيما تعرضت له من أمطار وفيضانات، أثرت على الحياة العامة في جنوب أفريقيا.

وهنأ السيسي جنوب أفريقيا بمناسبة فوزها للمرة الثالثة ببطولة العالم للرجبي، كما هنأ الرئيس السيسي نظيره الجنوب أفريقي بمناسبة عيد ميلاده.