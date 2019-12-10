لقيت عاملة في حضانة بمحافظة الدقهلية، اليوم، مصرعها بعد تلقيها عدة طعنات نافذة في الشارع من زوجها "عربجي" أثناء توجهها إلى عملها، وأدعى القاتل عقب القبض عليه أنه يعاني من مرض نفسي.

تلقى اللواء فاضل فهمي عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أهالي قرية "ميت يعيش" بمصرع عاملة حضانة نتيجة طعنها بالعديد من الطعنات المتفرقة بجسدها.

انتقلت مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد فريد، إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "سهام عبدالرحمن موسى"، 38 سنة، عاملة بـحضانة، وملقاة بالشارع وتضم العديد من الطعنات.

وبتشكيل فريق بحث، تبين أن مرتكب الواقعة زوجها ويدعى "محمد م. ا"، 45 سنة، عربجي، وتبين أنه تعدى عليها بسكين في الشارع وطعنها بعدة طعنات متفرقة بجسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وبتقنين الإجراءات، تم القبض عليه، وقام خلال تفتيش المنزل بإرشاد رجال المباحث علي الأداة المستخدمة في الواقعة "سكين"، بجانب روشتات وبطاقات متابعة بمستشفى الصحة النفسية في بنها.

جري نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واعترف الزوج بارتكاب الواقعة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.