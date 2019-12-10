"دفاع النواب" تهدي عبدالعال موسوعة وصف مصر

كرّمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر اليوم، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال لقائها معه تقديرا واحترما على الجهد الذي يبذله لانتظام العمل بالمجلس، في أجواء ودية شهدت تبادل الحوار والمناقشات.

وأهدت اللجنة موسوعة "وصف مصر" إلى رئيس البرلمان، بحضور المستشار محمود فوزي الأمين العام للبرلمان، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، والمهندس محمد السويدي.

وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنّ اللجنة التقت الدكتور علي عبدالعال اليوم، في إطار اللقاء الدوري السنوي لتبادل الرؤى في كل ما يتصل بعمل اللجنة والقضايا المرتبطة بها ومجلس النواب بشكل عام.

وأهدي اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع باسم اللجنة، الدكتور علي عبدالعال، موسوعة "وصف مصر"، وهو أكبر مؤسسة علمية لا مثيل لها في العالم أنتجها 1700 عالم فرنسي من علماء الحملة الفرنسية من تخصصات مختلفة عن مصر، تشمل جميع جوانب الحياة واستغرق العمل فيه 20 عاما، وترجمه الأديب (زهير الشايب) وبعد وفاته استكملت نجلته رسالته وترجمت باقي الأجزاء.