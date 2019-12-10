قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّه استمع لرؤية رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، فيما يتعلق بالأوضاع على الصعيد الإقليمي، كما استمع إلى رؤيته بشأن أبرز القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في قصر الاتحادية، بعد انتهاء مباحثاته مع نظيره الجنوب أفريقي: "توافقنا على أهمية مواصلة التنسيق نحو دعم جهود الاستقرار والأمن في القارة، وسبل تسوية مختلف النزاعات القائمة، وتفعيل خطة إسكات البنادق في أفريقيا، ودفع جهود التنمية والبنية التحتية، ما يأتي في إطار رئاسة مصر حاليا للاتحاد الأفريقي، التي يعقبها رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا في العام المقبل".

وتابع: "اتفقنا على ضرورة تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية لقضايا القارة، وبما يتسق مع السياق الواقعي والعملي لدول القارة، وأكدنا حرصنا على دعم العلاقات بين دول قارتنا، من خلال التفعيل الجاد لاتفاقية التجارة الحرة القارية التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ".

وأوضح الرئيس السيسي: "اتفقنا على التنسيق والتعاون بين مصر وجمهورية جنوب أفريقيا، في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومختلف المنظمات، لما من شأنه تحقيق مصلحة قارتنا الأفريقية".

وأكد الرئيس أنّ لقاءه مع نظيره الجنوب أفريقي اتسم بالتفاعل الإيجابي والصريح، استمع خلاله إلى وجهة نظر رامافوزا في مختلف المسائل الثنائية والقضايا الإقليمية.

وأتمّ السيسي: "فخامة سيريل رامافوزا، أسعدني لقاءك اليوم، وأتطلع لمزيد من التعاون بين بلدينا بشكل وثيق لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الأفريقية، وأتمنى لجمهورية جنوب أفريقيا كل الخير والاستقرار والرفاهية".