تحدّث الدكتور مصطفى السيد العالم في النانو تكنولوجي، عن تجاربه وبداية أبحاثه في علاج السرطان بالذهب، قائلا: "مرض زوجتي بالسرطان دفعني للبحث عن علاج لها، كنت أصطحبها للطبيبة المعالجة وأدخل معها في نقاشات عن طبيعة المرض".

وأضاف السيد خلال كلمته في ندوة بكلية العلوم في جامعة شمس أنّ السرطان من الأمراض الخبيثة، موضحا أنّه أجرى كثير من التجارب وقت إصابة زوجته بالمرض منذ 16 عاما، وكان يحلم بالتخلص من هذا المرض أو على الأقل تأجيل مضاعفاته وتأثيره على المدى الطويل".

وكشف العالم عن أنّ تجاربه كانت قائمة على كيفية استخدام قطعة الذهب بوضعها في الجسم لعلاج السرطان: "أجريت الكثير من التجارب على الحيوانات المصابة بالسرطان، وكيف يمكن جعلها تعيش أطول مدة، فكرة التجارب كانت قائمة على محاولة إيجاد طريقة لإذابة الخلايا السرطانية بطريقة سهلة داخل الجسم".

وأوضح أنّه كان من الصعب إجراء التجارب على الحيوانات في أمريكا، وأنّه أجرى التجارب على الحيوانات في مصر بالتعاون مع المركز القومي للبحوث وقسم الحيوان بجامعة القاهرة.

ولفت إلى أنّ التقنية كانت تعتمد على كيفية حقن محلول لقطعة الذهب الصغيرة وتعريض الضوء تحت الأحمر الذي يعمل على تسخين قطعة الذهب الصغيرة وإذابة الخلايا السرطانية.