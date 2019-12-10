وجّه حسين خاطر عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، طالب فيه وزيرة الصحة بتجهيز وتشغيل المستشفيات التي أنشئت ولم تعمل، مراعاة لظروف المرضى غير القادرين والبسطاء، ونظرا لارتفاع الأسعار وتكلفة الخدمة في المستشفيات الخاصة.

وتحدث خاطر عن مستشفى أبوقير المركزي، قائلا إنّه يخدم مليوني مواطن، ويضم مركزا لتحسين الأسرة: "واخد مبنى كامل للموظفين وليهم أماكن تاني كتير، وكلمت الوزيرة ومفيش حاجة، عايزين وزيرة الصحة تنظر وتشتغل وفقا لتوجيهات الرئيس لرفع المعاناة عن المواطنين".

من جانبها، طالبت شيرين القشاش عضو مجلس النواب في بيان عاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، بحل مشكلة الصرف الصحي والمياه في قرية ميت الموز بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، موضحة أنّ لجنة المياه نزلت في 24 يوليو مركز شبين الكوم بقرية ميت الموز، وطالبت الهيئة القومية لمياه الشرب بالأوراق، وحتى الآن لم تعتمد وزيرة الصحة ما انتهت إليه اللجنة".

وتابعت: "المقاول رافض ينفذ إلا بالموافقة من وزيرة الصحة، وهي موافقتها عبارة عن اعتماد شرفي، واللجنة الوزارية وافقت للقرية بالاعتماد المطلوب للصرف الصحي"، داعية الوزيرة إلى تفويض أي مسؤول في الوزارة للموافقة.

كما وجّهة النائبة شيرين القشاش، بيانا عاجلا آخر بشأن معاناة الوحدات الصحية بمركز شبين الكوم من عدم وجود الأطباء تماما، مطالبة بحل المشكلة لتقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.