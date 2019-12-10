أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن انطلاق فاعليات مبادرة " بأيدينا نجملها" بداية من يوم الجمعة القادمة بالاشتراك بين أجهزة المحافظة وجامعة طنطا وحزب مستقبل وطن، وتشمل أعمال نظافة الشوارع ودهان البلدورات وتجميل الأسوار والميادين، جاء ذلك في إطار الاهتمام بأسلوب الحياة اليومية للمواطنين وتحسين المظهر العام للمحافظة، وإعلاء مبدأ مشاركة المواطنين أساس النجاح.

تقام هذه المبادرة تحت رعاية محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.وأكد "رحمي" أن أعمال هذه المبادرة مستمرة ولن تقتصر على يوم الجمعة فقط مطالباً جميع فئات المجتمع من رجال أعمال وطلاب الجامعات والمدارس الفنية ومواطني الأحياء السكنية كلاً في نطاقه بالاشتراك في تنفيذ المبادرة والعمل على نجاحها للإرتقاء بالمظهر العام للمحافظة، مقدماً الشكر لجامعة طنطا وحزب مستقبل وطن على اشتراكهم في المبادرة.