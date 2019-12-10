دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، في كلمته التي ألقاها خلال ختام القمة الخليجية التي عقدت بدورتها الأربعين في الرياض الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني للحفاظ على الأمن الإقليمي.

وشدد الزياني، في البيان الختامي للقمة، على أن أي اعتداء على أي دولة في المجلس هو اعتداء على المجلس كله،حسبما أفادت قناة "العربية"

كما أكد أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله. ودعا إلى العمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري.

وشدد على أهمية التعاون والتكامل والتضامن بين دول المجلس، داعياً إلى وحدة مالية ونقدية بحلول 2025.

ولاحقاً أعلن الملك سلمان انتهاء القمة الخليجية في دورتها الـ40.