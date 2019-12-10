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انطلاق معرض Cairo ICT

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الهجرة: مستثمر أمريكي أكد أن الطريق لمدينة الأثاث أفضل من طرق نيويورك

الهجرة: مستثمر أمريكي أكد أن الطريق لمدينة الأثاث أفضل من طرق نيويورك

غدا.. جامعة أسيوط تنظم مؤتمر "الجودة والتنمية المستدامة"

غدا.. جامعة أسيوط تنظم مؤتمر "الجودة والتنمية المستدامة"

بعد 48 ساعة بحث.. انتشال جثة طفلة من ترعة المريوطية

بعد 48 ساعة بحث.. انتشال جثة طفلة من ترعة المريوطية

وعاظ الأزهر يواصلون لقاءاتهم التوعوية ‏"حياتك أمانة.. حافظ عليها"

وعاظ الأزهر يواصلون لقاءاتهم التوعوية ‏"حياتك أمانة.. حافظ عليها"

بينها تنسيق توزيع المهام.. إليك روشتة رواد 2030 لنجاح مشروعك

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مصطفى السيد: المصريون نبغاء في كل شىء.. والشباب مستقبل مصر

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فيديو.. أحمد من حياة الشارع إلى إنقاذ المشردين: مش عايز حد يعيش اللي عيشته

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