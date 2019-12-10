أشاد النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، ورئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، بالقضايا التي ناقشها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مع وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء برئاسة إبراهيم جمباري، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، خلال زيارته للقاهرة.

كما أشاد "الجندي" في بيان له اليوم، بتأكيد الدكتور الطيب، خلال اللقاء، أن الأزهر يسهم في إرساء أسس التعايش السلمي على مستوى القارة الأفريقية وتحقيق التنمية والتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب من خلال البعثات الدعوية والإغاثية وقوافل السلام، وكذا من خلال المنح الدراسية التي يوفرها لطلاب القارة الأفريقية للدراسة في الأزهر.

ووجه النائب مصطفى الجندي، التحية للأزهر الشريف على دوره المهم والتنويري داخل مختلف دول القارة السمراء، مؤكدا أن الأزهر الشريف يحظى بمكانة كبيرة ومرموقة داخل قلوب وعقول كل الأفارقة، وأكبر دليل على ذلك إشادة رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء إبراهيم جمباري، بدور الأزهر الشريف داخل أفريقيا، وتطلعه لأن يدعم الأزهر الآلية داخل الدول الأفريقية، لما له من دور كبير في مواجهة التطرف والإرهاب بالقارة، وبما يساعد على تحقيق الأهداف التنموية وإرساء السلام والأمن المجتمعي بالقارة السمراء.