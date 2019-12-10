طالب عبدالمنعم العليمي عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، بإلزام الحكومة بالرد كتابيًا على الأسئلة أو طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم الالتزام بذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المُخصصة لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزيرة الثقافة.

وقال العليمي إنّه كان نائبًا قبل 20 عامًا في المجلس النيابي، وهذا الأمر معمول به، لكنه لم يشاهد أي رد كتابي من الحكومة على الأسئلة وطلبات الإحاطة خلال الفصل التشريعي (5 سنوات)، في حين أنّ اللائحة تلزم الوزير المختص أن يرد كتابيًا على السؤال، ما دفع الدكتور علي عبدالعال، لمطالبة المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، بمراعاة الرد على الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، كأحد الأدوات الرقابية المهمة كتابيا.