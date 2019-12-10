يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة سالزبورج ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة سالزبورج وليفربول في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة سالزبورج ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة سالزبورج وليفربول على ملعب "ريد بول أرينا"، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور انطلاقها، عبر قناة 1 beIN SPORTS HD، ويُعلق عليها حفيظ دراجي.

صلاح يسعى لقيادة ليفربول إلى دور الـ16

ويتطلع محمد صلاح لقيادة الريدز إلى التأهل لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه الذي توج به في الموسم الماضي بعد تغلبه على توتنهام بهدفين دون رد في المباراة النهائية، ويأمل صلاح في تكرار سيناريو الموسم الماضي بعدما سجل هدف التأهل لدور الـ16 أمام نابولي.

ترتيب الفريقين في المجموعة

ويدخل نادي ليفربول المباراة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، برصيد 10 نقاط، بينما يحتل سالزبورج المركز الثالث، برصيد 7 نقاط.