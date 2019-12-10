دان الحقوقي والباحث الليبي، سراج التاورغي، سماح حكومة الوفاق بتعذيب اللواء طيار عامر الجقم، على يد الدواعش والمليشيات الإرهابية بعد سقوط طائرته خلال مشاركته فى مطاردة الجماعات الإرهابية ضمن عملية الكرامة التي اطلقها الجيش الوطنى الليبي قبل 5 سنوات لتطهير ليبيا من الإرهاب.

وقال "التاروغي"، "إن ظهور عناصر إرهابية، وهى تقوم بتعذيب اللواء الجقم، يؤكد على رعاية حكومة الوفاق، للمليشيات الإرهابية والصلات التي تربطها بتنظيم داعش".

حيث كشفت الصور التي بثتها حكومة الوفاق، ظهور محمد الفار، المنتمي لتنظيم داعش بمدينة صبراته، والذي كان النائب العام الليبي، قد أصدر قرارا في القضية رقم (131 /2017)، بتسليمه ضمن آخرين بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش، وهو يقوم بإهانة وتعذيب اللواء طيار عامر الجقم.

ودعا "التاورغي"، المجتمع الدولي لإدانة العلاقة التي تربط بين حكومة الوفاق وعناصر داعش في ليبيا، ومحاسبتها على الجرائم ضد الإنسانية التي تقوم بها تلك الحكومة ضد أفراد الشعب الليبي، بحسب تصريحاته.

وطالب الباحث الليبي، حكومة الوفاق، الالتزام بنصوص اتفاقيات جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب والتى نصت في المادة الثالثة، بعدم الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأسرى، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، أو الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، وعدم إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة.