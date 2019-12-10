نشر الفنان رامي جمال منذ قليل، تدوينه له عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، كتب خلالها إنه لم يّعد يهتم لأي شخص مؤذي مهما كانت أهميته.

وأضاف جمال: "هي ليه الناس بتزعل لما نعاملها بمعاملتها، ليه دايما منتظرين العطاء من جانب واحد، ليه دايما واثقين اننا هنفضل نستحمل ومش هيبقالنا رد فعل أو هنتغير، مفيش مكان في حياتي لأي حد مؤذي من انهاردة مهما كانت أهميته، كفاية".

وتابع: "مش معنى الاحترام أن الواحد يعيش ساذج، مش معنى تفويت أخطاء الآخرين أني غير قادر على الرد، مفيش سلبيه تاني، النفسيه مش ناقصه".

وأعلن المطرب رامي جمال، خلال الفترة الماضية، إصابته بمرض البهاق، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاجا، وقرر أن يشارك الجمهور الأمر ليضع حلين أمامه إما الاعتزال أو أن يتقبله الجمهور بهذا الشكل.