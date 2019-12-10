استقبلت دار الإفتاء المصرية، ظهر اليوم، وفدًا رفيع المستوى من أئمة علماء كردستان العراق، لبحث تعزيز التعاون الديني بين إدارات الدار وكردستان العراق.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إدارات دار اللإفتاء وطبيعة العمل بها والتي شهدت تطويرًا واسعًا شمل العمل الفني والإداري، من خلال تجويد الأداء الشرعي للإدارات الإفتائية، والتوسع في إنشاء إدارات جديدة، لافتا إلى اهتمام الدار بنشر المنهج الوسطي، وعنايتها ببرامج تدريب وإعداد المفتين لمواجهة فوضى الفتاوى والفتوى الشاذة والمتطرفة.

وأوضح دكتور عاشور، أن دار الإفتاء أولت اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل المفتين عبر برامج تدريبية متنوعة على علوم وشئون الفتوى وفق منهج دار الإفتاء المصرية، مع الاستعانة بالمتخصصين في كافة المجالات، فضلًا عن التدريب العملي على كيفية إنشاء دور الإفتاء وكيف يمكن أن يكون مرجعًا لأى دولة بحاجة لإنشاء دار إفتاء خاصة بها، مشددا على أن التدريب في الدار يعتمد على أن الفتوى أمر مؤسسي، وأن الإفتاء في الدار يتم وفق عمل جماعي وليس فرديا؛ لذلك أنشأت الدار أمانة الفتوى التي تتشكل من 25 عالمًا من كبار علماء الدار يجتمعون بشكل أسبوعي حتى تخرج "الفتوى مؤسسية منضبطة".

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية أن الدار أنشأت مراصد بحثية لمجابهة خطر التطرف وظاهرة التكفير من خلال رصد الفتاوى وتفنيدها وتقديم عدد من التقارير والدراسات الخاصة بذلك، مع الاهتمام بمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتصحيح صورة الإسلام في الغرب عن طريق نشر تلك الفتاوى والتقارير بعشر لغات مختلفة، وذلك عبر سائر مواقعها.

وأشار "عاشور" إلى اهتمام الدار بالتواصل عالميًّا مع كافة المؤسسات الإفتائية، فأسست الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مؤكدًا أنها مبادرة مصرية خالصة انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2015م، حيث أسهمت في عودة الريادة الإفتائية لمصر، وتهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء، ودراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها من أجل تقديم الحلول النابعة من التراث والمنفتحة على تطور العصر.

كما أعرب فضيلته عن ترحيب الدار بكافة أشكال التعاون العلمي والشرعي والإفتائي مع علماء كردستان.

فيما تحدث الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وإسهاماتها في الحقل الإفتائي وكيف يتم من خلالها تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمواجهة التطرف والعنف والأفكار التكفيرية في وفق عدد من الأطر والبرامج.

وأوضح "عمران"، أن الأمانة دشنت مجلة (Insight) للرد على مجلتَي "دابق" و"رومية"، اللتين يصدرهما تنظم "داعش" الإرهابي باللغة الإنجليزية، وتتناول ردودًا علمية وتفنيدًا شرعيًّا لكافة الشبهات الواردة في إصدارات تنظيم "داعش"، كما أصدرت الدار قبل أشهر نشرة دورية شهرية حملت اسم "جسور" وتهدف إلى مد جسور التواصل مع العالم الإسلامي شرقًا وغربًا، مشيرًا إلى استعداد دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لإطلاق "اليوم العالمي للإفتاء"، يوم 15 من ديسمبر الجاري، والذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الإفتاء المنضبط.

من جانبه أبدى وفد أئمة علماء كردستان العراق، عميق شكره وامتنانه على مجهودات دار الإفتاء المصرية في نشر صحيح الدين والمنهج الوسطي وتأهيل المفتين الذين يتصدون للإفتاء في أوطانهم، مؤكدين أنهم بعودتهم إلى بلادتهم سيكونون سفراء لمنهجية دار الإفتاء في الفتوى ومنهجية الأزهر الوسطية.

وأعرب الوفد العراقي، عن تطلعهم لمزيد من التعاون في مجال التدريب على الإفتاء والاستفادة من خبرات الدار في تدريب المفتين على الفتوى ومواجهة الفكر المتطرف، وكذلك الاستفادة من إصدارات الدار.